Luis Suárez reveló su admiración por Gabriel Omar Batistuta | Fuente: AFP

Antes de llegar a ser profesionales, todo futbolista admiró desde niño a un jugador con el que se ilusionaba poder emularlo. Así sucedió con Luis Suárez, el uruguayo delantero del Barcelona, que contó que tenía como ídolo del deporte al argentino Gabriel Omar Batistuta.

“Me gustaría decirte que fuiste un ídolo desde chico para mí. Futbolísticamente fuiste lo más grande que vi, con una calidad terrible, una fortaleza impresionante y capacidad de hacer goles de todos los colores. Intenté imitarte desde chico y por eso te admiro mucho. Para mi eres un ídolo. Me gustaría poder conocerte y hablar de fútbol cuando pase todo este mal momento”, reveló Suárez durante una entrevista vía Instagram entre el popular ‘Batigol’ y el exfutbolista Juan Pablo Sorín.

Batistuta, que vistió las camisetas de River Plate, Boca Juniors, Fiorentina, Roma, entre otros, no ocultó su sonrisa y le devolvió los halagos al ‘Pistolero’. "¿Dijo que trató de imitarme? ¡Le salió demasiado bien! Siempre me hace saber que fui su ídolo. Pero encima lo invité a comer un asado y no quiere venir. Ya habrá momento para juntarnos con Luis”, mencionó.

A lo largo de su trayectoria, Gabriel Batistuta disputó 632 compromisos y anotó 356 goles. Por su parte, Luis Súarez va jugando más de 750 partidos de carácter oficial, donde ya superó los 450 goles.

