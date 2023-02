Ivan Rakitic ha jugado tan solo seis partidos con el Barcelona en la presente temporada. | Fuente: AFP

Ivan Rakitic ha sido uno de los jugadores que más trascendencia ha perdido en el Barcelona. Luego de ser un titular inamovible durante las últimas temporadas en el club culé, el mediocampista de 31 años no ha tenido mucha regularidad esta campaña ante el buen nivel del brasileño Arthur, el holandés Frenkie de Jong y el chileno Arturo Vidal.

Por ello, según lo contado por el diario español As, el Barcelona no da por cerrada la posibilidad de que Ivan Rakitic salga del equipo en el próximo periodo de transferencias. El volante croata tuvo ofertas de Inter de Milán y Juventus en los últimos meses, pero decidió no aceptarlas al querer continuar en las filas de la institución blaugrana.

Además de su poca continuidad, otro de los motivos que tiene Ivan Rakitic para irse del Barcelona es que hasta ahora no le ha llegado la mejora de contrato que Josep María Bartomeu le prometió hace unos años. El vínculo del ex-Sevilla con al escuadra culé dura hasta mediados del 2021, tras haber firmado en el 2014.

Si bien no se sabe a ciencia cierta en qué club podría Ivan Rakitic recalar, los dos equipos italianos que anteriormente estaban interesados por él podrían volver a la carga. Sin embargo, deberán llegar a un acuerdo con el Barcelona para siquiera concretar un préstamo.

Te sugerimos leer