Frenkie de Jong en acción con la camiseta de Barcelona. | Fuente: EFE

FC Barcelona se encuentra en plena pretemporada con la participación de sus nuevos fichajes como el francés Antoine Griezmann y el holandés Frenkie de Jong, aunque no todo es color de rosa en el club azulgrana.

Carles Aleñá, canterano del Barcelona y jugador de la primera plantilla desde hace unos meses, no ocultó su enfado al enterarse que De Jong jugará con la camiseta 21, que la temporada pasada era del catalán.

"Me hubiera gustado un mensaje de la directiva. Le prometieron el dorsal sin avisarme. Me supo mal, no me sentó bien. Yo siempre me he portado bien con el club", señaló en Japón, donde el Barcelona realiza su gira asiática.

A continuación, el volante de 21 años dejó en claro que no tiene ningún problema con De Jong. "Lo de cederle el dorsal fue algo entre él y yo. Vino el primer día y me lo pidió de una forma muy humilde. Llegó a decirme que la última palabra la tendría yo y que la respetaría. Yo sabía que para él era una cuestión sentimental, familiar y yo no tenía problema”, agregó.

Finalmente, Aleñá lucirá la camiseta 19 para la próxima campaña, aunque la prensa española no descarta que sea cedido a préstamo.

Carlos Aleñá lucirá la camiseta 19. | Fuente: Twitter

