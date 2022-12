Javier Mascherano ganó 19 títulos en Barcelona | Fuente: Instagram

Javier Mascherano pasó ocho años de su trayectoria portando el '14' del Barcelona. En ningún otro club estuvo tanto tiempo como en la entidad azulgrana, por lo que reconoce la identidad de juego característica del equipo, a pesar que no sea una que precisamente le identifica a él.

Así, el exfutbolista se refirió a la actualidad del 'Barza' bajo la dirección de Ronald Koeman, clasificado a octavos de final de la Champions League, pero con una imagen distinta a la propuesta que por años desarrolló el club.

"Me duele que el Barcelona se haya alejado del modelo que le hizo grande. Que haya priorizado otras cosas y no se haya mantenido lo que tan grande y sobre todo tan diferente había hecho al club. Si había algo que había hecho diferente el Barcelona era el modelo y se ha alejado de ese modelo desde hace tiempo", dijo el argentino en entrevista con 'The Tactical Room'.

El 'Jefecito', apelativo que le representó en su carrera, conoció muy de cerca a Lionel Messi. Fueron compañeros en Barcelona y compartieron la capitanía en la Selección de Argentina. Ello les llevó a entablar una gran amistad.

"Cuando él agarra la pelota siempre hay sensación de que algo va a pasar. Generar eso en todo el mundo debe ser algo inigualable. Y él lo genera cada tres días desde hace 15 años. Por eso estamos hablando de alguien diferente", analizó sobre el '10' culé.

"Es una persona muy especial. Pero no por lo que es como jugador, sino por lo terrenal que es siendo lo que es. No he conocido a nadie que sea tan importante en lo que hace en la historia del deporte y que tenga esa capacidad para venir a hablarte, preguntarte o pedirte una opinión. Normalmente, los más grandes como él no lo hacen", añadió.

