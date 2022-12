Ivan Rakitic celebró la victoria de Sevilla FC metiéndose a la piscina. | Fuente: El Chinguirito

El último viernes Sevilla FC venció por 3-2 a Inter de Milán y se consagró como campeón de Europa League 2020. Si bien los jugadores y comando técnico mostraron su emoción hasta las lágrimas, otro futbolista que celebró desde su casa fue Ivan Rakitic.

El ex jugador del equipo sevillano, actualmente en FC Barcelona, no ocultó su emoción por este logro de su ex equipo y quiso demostrarlo mentiéndose a la piscina con todo y ropa.

El episodio ocurrió mientras el croata daba una entrevista en vivo con televisión sevillana y, al ser preguntado sobre qué siente con la reciente victoria, Rakitic respondió: "Es un momento muy especial para todos los sevillistas después de todo lo que estamos pasando".

Instantes después, el jugador croata decidió cumplir una promesa hecha previamente y decidió levantarse de donde estaba sentado para caminar a la piscina, a una corta distancia de él, y se tiró mientras el celular continuaba grabando.

Si bien esta reacción gustó mucho a los seguidores de Sevilla, no causó la misma sensación de agrado para los hinchas del conjunto 'catalán'.

Incluso, según el diario español Mundo Deportivo, no solo los hinchas de Barcelona se molestaron por esta reacción, sino también la dirigencia presidida por Josep María Bartomeu, sobre todo tomando en cuenta que todavía pasan por una crisis deportiva tras el 2-8 ante Bayern Munich por la Champions League.

Te sugerimos leer