Gerard Piqué sobre clásico ante Real Madrid: 'Es el objetivo, estoy centrado en eso' | Fuente: AFP

FC Barcelona está por enfrentarse a Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano este 10 de abril por LaLiga y, sin duda, una de las piezas más importantes del cuadro 'culé' será Gerard Piqué en caso logre recuperarse.

Por su parte, el defensor central catalán se refirió a la posibilidad de quedar apto para el derby español: "Es el objetivo (jugar el clásico contra el Real Madrid) y quiero incorporarme lo antes posible. Estoy centrado en esto", indicó en diálogo con TV3.

Asimismo, también se refirió al hecho de que los encuentros se jueguen sin público: "Para nosotros es vital sentir a las personas. Tú compites por la gente. En esta época de pandemia te das cuenta de esto. Ahora sientes como si fueran entrenamientos. Cambia muchísimo”.

En tanto a lo personal, fue consultado sobre sus planes a futuro: "La verdad que no me he metido en el mundo de los negocios para hacer dinero. Creo que es un aliciente (el ganar dinero), pero lo mejor son las experiencias. El compartir ideas con otras personas. Esto es impagable. Aunque haya ganado mucho, siempre tienes nuevos retos”.

Por último, habló de la importancia del vestuario: “El estado de ánimo y la confianza influye muchísimo. El cambio es brutal en un jugador con mucha confianza. El talento es fundamental para competir al máximo nivel, pero hay otras cosas también".

