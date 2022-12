Gerard Piqué: 'Duele muchísimo, pero aún queda Liga' | Fuente: AFP

Este domingo FC Barcelona empató 1-1 ante Cádiz por LaLiga y, tras el encuentro, Gerard Piqué, zaguero central del cuadro 'culé', habló sobre sus impresiones y las expectativas que tiene en el torneo.

"Duele muchísimo porque la derrota contra el Atlético nos daba una oportunidad y se ha hecho un partido en el cual ellos te ponen en problemas, porque se cierran atrás, pero generamos bastante, con goles anulados y varias ocasiones. Una penalti en el 90, perder dos puntos es difícil de asimilar", sostuvo en conferencia de prensa.

"Viniendo de dónde venimos lo importante era sumar los tres puntos y meternos en la cabeza. Pero aún queda liga", indicó Piqué en referencia a la goleada de 4-1 a manos de Paris Saint Germain.

En tanto a la posibilidad de pelear el titularato, agregó: "Cada partido que no ganas tus opciones se reducen un poco. LaLiga va para largo, hay una distancia importante, no inasumible, pero dependerá de los próximos partidos.

"Si cogemos una buena dinámica de juego, que nos permita tener buenos resultados, opciones podemos tener. Está difícil, obvio. Lo tenemos que intentar. Es un golpe duro. El miércoles otro examen contra el Elche", agregó Piqué.

Sin embargo, también admitió que el equipo no está pasando por su mejor momento anímico: "Si somos realistas todo está complicado, sobre todo la Champions, la Copa tendremos alguna opción y LaLiga es lo que he dicho. Hemos de recuperar nuestro juego y sensaciones porque si no, ya pueden perder los demás que no vamos a llegar. Pese a los dos golpes, levantar la cabeza, mejorar anímicamente y ganar al Elche".

