Advierten a Lautaro Martínez: 'Si Messi te llama es complicado decir que no' | Fuente: Twitter

El español Luis Suárez Miramontes, exjugador del Barcelona y del Inter de Milán, aseguró este miércoles que, si fuera el argentino Lautaro Martínez, en este momento se quedaría en el equipo interista y resistiría la tentación de fichar por el cuadro catalán.

Luis Suárez, único español de nacimiento ganador del Balón de Oro, campeón continental como futbolista y exseleccionador nacional, opinó en una entrevista al diario italiano 'La Gazzetta dello Sport' que en el Barcelona Lautaro Martínez no tendría el protagonismo que tiene ahora en el Inter.

"Decidir si se queda o no es muy complicado. Si fuera él, no cambiaría de equipo. Aunque si llamara (el argentino, Lionel) Messi sería complicado no pensarlo. Pero hablamos de un chico todavía muy joven, que tiene todo el tiempo para lanzarse a por otros desafíos en un futuro", dijo Luis Suárez, que fue doble campeón de Europa con el Inter, en 1964 y 1965.

Lautaro Martínez, de 22 años, marcó 16 goles en 31 partidos este año, uno de ellos precisamente en el Camp Nou contra el Barcelona. Tiene contrato hasta 2023 y una cláusula de rescisión de 111 millones de euros.

Lautaro Martínez y Lionel Messi han jugado juntos en la Selección de Argentina. | Fuente: Twitter

