Histórico de Argentina advierte a Lautaro: 'No olvidemos que en el Barza está Suárez' | Fuente: Twitter

Roberto Ayala, histórico exdefensor del Valencia y de la Selección de Argentina, ha dado una entrevista en la que habla sobre la evolución como jugador de Lionel Messi y cómo es que sería la adpatación para Lautaro Martínez si es que finalmenteal lado de la 'Pulga' y otros cracks si acaba fichando por el Barcelona.

"Cuantos más partidos jueguen, más se conozcan, puede ser una ventaja, un crecimiento. Pero habrá que ver si Lautaro juega o no en el Barcelona porque no nos olvidemos que está Suárez. Es una decisión importante que tendría que tomar Lautaro. Lo que decida hay que respetarlo porque está gestionando su carrera, después se verá qué pasa. Y sí, cuantas más posibilidades de jugar juntos tengan, más se van a entender. Hoy Lautaro está en un club muy importante y hacer goles en Italia no es fácil", dijo a Olé el recordado 'Ratón'.

En tro momento de la charla, habló también sobre Lionel Messi. "Veo un jugador mucho más maduro en todo sentido, desde la palabra y desde el juego, eso hay que aprovecharlo. Me parece que los chicos que tienen menos partido han entendido que queremos ser un equipo “con” Messi y que cada uno tiene que tomar el protagonismo que se necesita dentro de los equipos", finalizó el integrante del comando técnico de Lionel Scaloni en la Selección de Argentina.

Lautaro Martínez tiene una cláusula de salida de 111 millones de euros. | Fuente: Twitter

