El único Balón de Oro español de la historia: 'Arthur no ha hecho nada hasta ahora'

Luis Suárez Miramontes, exjugador del Barcelona y el único español en haber ganado un Balón de Oro, habló en una entrevista sobre lo que ha sido el rendimiento del mediocampista brasileño Arthur hasta la fecha con el elenzo azulgrana.

"Arthur hasta ahora no ha hecho nada. ¿No podía haber hecho Aleñá lo mismo? Si un jugador viene de fuera, viene para jugar a un nivel alto. Cuando hablan aquí en Italia de Arthur, parece que están vendiendo a Pelé. No deben haberlo visto", dijo el también exjugador del Inter de Milán de Italia.

En otro momento de la charla, el mismo Luis Suárez fue un poco más crítico con el jugador de brasileño de 23 años. "Cuando ha metido un gol lo ha celebrado tanto que ha metido 18. A veces se fichan jugadores por el hecho de ser brasileños y por ser brasileños no juegan bien. Si mejora su rendimiento, no tendré problemas en decir que este Arthur no es el Arthur de antes", finalizó.

Luis Suárez Miramontes es el único jugador español en la historia que ha ganado el Balón de Oro

