Philippe Coutinho inició su carrera en el Vasco de Gama. | Fuente: Prensa Bayern Munich

Philippe Coutinho pasó las pruebas médicas y fue oficializado como refuerzo del Bayern Munich. A través de las redes sociales, el club bávaro publicó fotos de la firma de contrato del brasileño que lo unirá a la institución por una temporada en calidad de préstamo y confirmó que usará el dorsal '10' dejado por Arjen Robben.

Tras militar el último año y medio en el Barcelona, Philippe Coutinho se mostró muy entusiasmado en poder unirse al Bayern Munich y señaló que espera jugar cuanto antes. Asimismo, dejó en claro que aspira a grandes cosas con el conjunto teutón y espera poder lograrlas con la ayuda de sus compañeros.

"Este fichaje supone un desafío en un nuevo país y en uno de los mejores clubes de Europa. Aún no conozco realmente la ciudad, pero el trato que he recibido de las personas que he conocido ha sido muy eduacado y respetuoso. No puedo esperar a ponerme la camiseta y empezar a jugar. Tengo grandes ambiciones y estoy convencido de que puedo cumplirlas junto a mis nuevos compañeros", dijo.

Philippe Coutinho podría hacer su debut con el Bayern Munich este sábado 24 de agosto cuando visiten al Schalke 04 en la Bundesliga. Después de iniciar el torneo con un empate 2-2 en casa ante el Hertha Berlín, Niko Kovac espera conseguir un triunfo ahora con el volante de 27 años en sus filas.

