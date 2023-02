Ernesto Valverde sobre Antoine Griezmann: 'Seguirá jugando si cumple las expectativas' | Fuente: FC Barcelona - AFP

El entrenador de Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró contento por el liderazgo del club catalán en la tabla de posiciones de la liga española luego de haber ocupado posiciones inferiores. Sin embargo, se refirió seriamente al atacante francés Antoine Griezmann, a quien le dará continuidad de partidos si va jugando bien.

"Viene jugando regularmente. Es verdad que hay partidos en los que no ha jugado de salida. No me gusta hablar de discutibles o indiscutibles. Pero está jugando normalmente y lo seguirá haciendo si cumple las expectativas", declarò Valverde en conferencia de prensa.

Por otro lado el estratega español habló sobre Ansu Fati, de quien no se arrepiente de haberlo llamado para el primer equipo de los azulgranas. "Claro que no me voy a arrepentir. En aquel momento, cuando debutó, teníamos una necesidad y la teníamos que cubrir. Es muy joven y tiene mucho espacio por delante. Está con una dinámica del primer equipo, pero creo que la decisión está bien tomada", agregó.

Barcelona enfrentará este sábado 2 de noviembre a Levante en el estadio Ciudad de Valencia por la jornada 12 de LaLiga Santander. Tanto Antoine Griezmann, y Ansu Fati, quien jugó de titular en la fecha anterior, este último podría arrancar en el once como en la jornada pasada. En el caso del 'Principito', habrá que esperar lo que decide Valverde.

