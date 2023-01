Ernesto Valverde hizo debutar a Ansu Fati en esta temporada. | Fuente: Prensa Barcelona

La nacionalización española de Ansu Fati ha sido una de las principales noticias en el entorno del Barcelona durante las últimas horas. Ante esta novedad, el volante de 16 años podría ser convocado por la Selección Española para disputar el Mundial Sub-17 que se desarrollará a partir del mes de octubre.

Sin embargo, esta información no parece haber caído muy bien en el Barcelona. Ernesto Valverde, director técnico del elenco culé, consideró en conferencia de prensa que la partida de Ansu Fati a esta competición sería un contratiempo para ellos, pero quedarán a la espera de la convocatoria oficial de la Selección de España.

"Vamos a esperar que a Ansu Fati lo convoquen primero pero, definitivamente, sería un contratiempo que lo llamen porque nos está dando cosas. Incluso, habría sido un contratiempo mayor si es que lo hubiesen hecho en este tramo de partidos. Vamos a ser cautos y esperar a ver qué pasa", dijo.

Por otro lado, Ernesto Valverde dudó que Ansu Fati le solicite un consejo para salir de este asunto. No obstante, el estratega del Barcelona aseguró que, sin importar cual sea el escenario, el futbolista debe ser el que tome la decisión.

"No creo que Ansu Fati me pida consejo sobre este tema. Además, no me gusta dar recomendaciones porque, en el fútbol, la experiencia te da las cosas que uno sabe. Si bien se trata de un chico joven y hay que estar encima de él, no nos vamos a anticipar al respecto. Cada uno tiene que tomar sus decisiones", concluyó.

