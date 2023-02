El delantero francés fue fichado por el Barcelona a inicios de julio. | Fuente: EFE

Atlético de Madrid tiene un correo electrónico, de marzo de este año, que es prueba de las conversaciones entre Antoine Griezmann y Barcelona donde se habla del fichaje del jugador, aseguró El Mundo. El conjunto madrileño reclama 80 millones por la cláusula de rescisión del francés.

"El correo, enviado por el abogado Sevan Karian al propio jugador [Griezmann], a su hermana y representante, Maud, y al padre de ambos, Alain, detallaría las condiciones en las que se debía producir su incorporación al Barcelona y las comisiones a pagar", aseguró el medio español.

Barcelona no realizó ningún comentario oficial sobre el caso y solo recordaron las palabras del presidente del club catalán, Josep Maria Bartomeu. "He hablado con ellos, no creo que tengan ninguna prueba, porque no hay nada. Entiendo que defiendan sus intereses, tal y como el Barza hace lo mismo. Veremos cómo evolucionará todo, pero no creo que tenga resultados positivos para ellos, porque no hay nada", dijo Bartomeu en la presentacion del jugador.

El correo se entiende como un interés por parte del Barcelona en Griezmann antes del 1 de julio, día en el que su cláusula de rescisión pasó de 200 millones de euros a 120 millones. Atlético de Madrid ya reclamó ante la Real Federación Española de Fútbol que no debería tramitarse la licencia del francés. Asimismo, denunció el caso en la Liga y a los Tribunales de Justicia por incumplimiento de contrato.

Por su parte, Barcelona inició la segunda parte de la gira de pretemporada en Estados Unidos. Su próximo partido será este miércoles 7 de agosto ante Napoli en el Sun Life Stadium de Florida.

Te sugerimos leer