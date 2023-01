Ansu Fati no juega de noviembre del 2020 | Fuente: Instagram

No son buenos los augurios en Barcelona con el presente de su ‘joya’ Ansu Fati. Comenzó la temporada como titular y goleador del plante, pero desde que se lesionó en noviembre pasado ante el Real Betis, no ha vuelto a pisar el césped. La recuperación de la rodilla izquierda se tenía estimada en algunos meses, pero tras casi cinco de ellos parece todavía no estar cerca su regreso.

El mismo Ansu Fati, en su cuenta de Instagram, dio a conocer sus sensaciones ante la situación que atraviesa, justo en la temporada en la que soñaba consolidarse en Barcelona.

"Hace unos años tuve una lesión grave, factura de tibia y peroné, estuve casi un año sin poder jugar. Hubo muchos días de sufrimiento y dolor, pero también de aprendizaje, me ayudó a valorar los pequeños detales", escribió.

"Desgraciadamente, ahora me toca vivir una situación similar, la cual afrontaré con la misma mentalidad. El fútbol es mi vida y por muchos obstáculos que haya, siempre tendré la ilusión de seguir luchando por mis sueños", concluyó Ansu Fati de 18 años.

Ronald Koeman decidió ofrecerle plaza del primer equipo en esta temporada y hasta donde jugó llevaba 5 goles en 10 partidos, siendo ocho veces titular. Incluso logró ser convocado por primera vez a la Selección de España, marcándole a Ucrania.

Barcelona no ha emitido todavía un reporte médico oficial, pero todo indica que no volverá a jugar en el curso actual y ello implica que también quedaría fuera de la Eurocopa que se disputará desde junio próximo.

