Ansu Fati tuvo la oportunidad de hacer su debut profesional contra el Real Betis. | Fuente: AFP

Transcurría el minuto 78 del partido entre Barcelona y Real Betis cuando Ernesto Valverde decidió realizar el segundo cambio del club local: sacar a Carles Pérez para darle ingreso a Ansu Fati. Con solo 16 años, el delantero bisauguineano recibió el visto bueno de su entrenador para poder hacer su debut con el primer equipo culé a una edad tan corta.

Incluso, Ansu Fati logró meterse a la historia del Barcelona con su ingreso en el cotejo frente al Real Betis: se convirtió en el segundo futbolista más joven en debutar con el elenco catalán con 16 años y 299 días. El jugador de menor edad en hacerlo fue Vincenc Martínez, con 16 años y 280 días, en la temporada 1941-42.

Ansu Fati venía entrenando con el primer equipo del Barcelona durante las últimas semanas y, ante la alta cantidad de lesiones que tiene Ernesto Valverde en ataque, el estratega consideró apropiado darle una oportunidad ante Real Betis. El atacante de 16 años es uno de los mejores elementos que ha salido de La Masía en las últimas temporadas y es probable que forme parte de la lista para la Champions League.

"Estaba muy nervioso, pero solo tengo palabras de agradecimiento a todos. Una vez terminado el partido, me quedé mirando a las gradas porque ahí estaban mi familia. Ellos me han acompañado hasta aquí y aún no me lo creo. Ahora, toca disfrutar el momento", dijo Ansu Fati al término del cotejo, manifestando así su emoción por haber debutado con el Barcelona.

