Andrés Iniesta: 'Yo no dejaría ir a Rakitic, es un jugadorazo' | Fuente: efe

El excapitán de Barcelona y experimentado centrocampista del Vissel Kobe de la J1 League de Japón, Andrés Iniesta, se refirió al volante de la Selección de Croacia Ivan Rakitic, a quien halagó con contundentes declaraciones por su destacado juego en el club catalán.

"Yo no lo dejaría ir. Personalmente lo considero un jugadorazo. Lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo ha sido magnífico. Este año no está teniendo el protagonismo que tuvo anteriormente pero eso no quita que sea un jugadorazo", aseguró Iniesta en una entrevista con el diario Marca.

El futbolista español además se pronunció sobre las frustradas negociaciones que hubo del Barcelona por intentar fichar a Neymar. "No sé cómo fueron exactamente esas negociaciones ni qué pasará. Si 'Ney' llega en el futuro seguro que será una pieza muy importante, lo único que no sé cómo se podría llegar a encajar dentro de tantísimos jugadores de tantísimo nivel", afirmó.

Andrés Iniesta salió de las inferiores de Barcelona, equipo donde debutó en el 2002, y desde entonces no cambió los colores de la camiseta azulgrana por otro equipo. En su palmarés registra muchos títulos importantes como cuatro Champions League.

