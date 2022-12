FC Barcelona: 'Al Madrid le doy las gracias por no haberme fichado'. | Fuente: AFP

Sin duda una de las jóvenes promesas para la zona de ataque en FC Barcelona es Pedri, joven jugador de 17 años que cada vez va teniendo más relevancia en el equipo dirigido por Ronald Koeman.

En un reciente entrevista con la Cadena SER, el futbolista 'culé' se refirió a la posibilidad que tuvo de vestir la camiseta de Real Madrid, el clásico rival, y la razón por la que no llegó a hacerlo.

"Estuve una semana probando en el Madrid. Me dijeron que no tenía el nivel. Me llevaron a un despacho y me lo dijeron. Le doy las gracias porque ahora estoy en el equipo que siempre he querido estar", indicó el jugador.

Asimismo, también habló de su actualidad en el equipo culé y con quiénes tiene mejor relación: "Sobre todo me llevo muy bien con Trincao, llegamos al mismo tiempo, empezamos a entrenar juntos. Con Ansu Fati muy bien, ahora ha tenido una lesión y tiene que trabajar para estar lo mejor posible", agregó Pedri.

Por otra parte, también agradeció pertenecer a FC Barcelona y tener la oportunidad de jugar junto a Lionel Messi: "No te acostumbras a ver las jugadas que hace. Todos te sorprenden, poder aprender de ellos es un lujo. Ver las cosas que hace Messi, hacie lo que quiere y cuando quiere".

En tanto a lo personal, afirmó que todavía se toma su carrera con calma: "Yo creo que si pierdes la humildad y dejas de ser como eres se pierde al futbolista".

Te sugerimos leer