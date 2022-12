Ganador de un mundial: 'Llegamos a Roma y rompimos la Copa del Mundo' | Fuente: Twitter

Fabio Cannavaro, exdefensor italiano ganador del Mundial Alemania 2006 con su selección, ha contado una divertida anécdota de cuando él y el resto de sus compañeros rompieron el trofeo de campeón que les entregó la FIFA después de vencer a Francia en la gran final.

"La copa que se ve en televisión cuando un equipo gana es la auténtica. Luego la FIFA por seguridad te da una copia. La que rompimos en Roma era una copia. Apenas llegar, la rompimos", comentó entre risas el exdefensor de la Juventus y Real Madrid.

Eso demustra lo recelosa que es la FIFA con el trofeo, ya que el propio Cannavaro cuenta solo los que son campeones del mundo pueden llegar a tocarlo.

"Los que no son campeones del mundo no pueden tocar la copa si no es con unos guantes blancos. Cuando debí entregar la copa a España en el Mundial de 2010, un miembro de seguridad me dijo que debía ponerme guantes para cogerla. Pero desde la FIFA le dijeron que yo podía tocarla sin guante", señaló el exdefensor.

Fabio Cannavaro ganó el Mundial de Alemania 2006 con la Selección de Italia | Fuente: Twitter

