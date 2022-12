La continuidad de Ernesto Valverde está en entredicho tras perder la final de la Copa del Rey y de ser eliminado de la Champions League en semifinales. | Fuente: AFP

Bernd Schuster, exjugador del Barcelona, opinó sobre la continuidad de Ernesto Valverde en el banquillo del equipo durante su participación en el Torneo Benéfico organizado por la Clínica Menorca en la Ciudad de la Raqueta para ayudar en la lucha contra el cáncer de mama.

El alemán, que vistió la camiseta del combinado azulgrana entre el 1980 y el 1989, mostró su visión de la situación del banquillo barcelonista: "No entendería la destitución de Valverde. El Barça ha estado ahí hasta el final y han ganado la Liga con claridad. Pero en España somos el país que más fácil vendemos la Champions", explicó.

"En Alemania, por ejemplo, la prioridad del Bayern de Múnich no es la Champions, es la Liga. En el Liverpool de Jürgen Klopp la gente prefiere la Premier League. Aquí no, si no ganas la 'Champions' la temporada es una puta mierda", añadió sobre la importancia que otorgan los clubes españoles a la máxima competición continental.

En relación a si se atrevería a ocupar el puesto de Valverde, Schuster explicó que "atreverse no es el problema" y afirmó que "los entrenadores nos atrevemos a todo". "Yo tuve la experiencia de estar un año y medio allí, donde disfruté muchísimo los buenos y los malos momentos. No hay nada con lo que disfrutes más que con un equipo ganador, que aspire a cualquier torneo y que cuente con jugadores de una calidad importante. Entonces no existen miedos, ni dudas, ni nada", finalizó. (EFE)

Bernd Schuster jugó por el Barcelona entre el 1980 y el 1989, tras lo cual fichó por el Real Madrid. | Fuente: AFP

