Cristian Benavente es el único futbolista peruano que disputa un torneo internacional en Europa en la actual temporada. Siendo parte del Royal Antwerp de Bélgica, compiten en la Europa League y este jueves lograron sorprender en el Grupo J, al derrotar al Tottenham por 1-0. Los 'Spurs' son candidatos a ganar el título, por lo que no pasó desapercibida su derrota y su mismo técnico, José Mourinho, fue muy crítico con su plantel.

“Si hubiera podido, me habría gustado hacer 11 cambios", comentó el técnico portugués en rueda de prensa. Y es que, tras cerrar la primera etapa con el marcador en su contra, ‘Mou’ realizó cuatro variantes en conjunto al inicio del complemento.

"Les hemos regalado el partido, les hemos dejado ganar. Eso es lo que puedo decir de este duelo. Ya saben cuál es nuestro mejor equipo. Siempre pienso que todos los futbolistas se merecen una oportunidad porque tenemos una plantilla amplia. Pero también está la oportunidad de aprovechar esa oportunidad y pedir más. A partir de ahora, mis futuras decisiones van a ser muy fáciles", agregó el estratega con evidente molestia.

En simultáneo con la Europa League, en la Premier los ‘Spurs’ compiten en la parte alta y apostando por rotar a su plantilla dejó en el banco a elementos importantes con Harry Kane, Heung-Min Son o Moussa Sissoko.

"No hice cinco cambios porque me dieron miedo los segundos 45 minutos. Es justo decir que las malas actuaciones individuales influenciaron al equipo, pero el conjunto también influenció malas actuaciones individuales. No seré yo el que analice individualmente algunos nombres aquí", finalizó.

