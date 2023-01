Sergio Ramos disputa el balón con Admir Mehmedi durante el partido por la Liga de Naciones | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

España se impuso 1-0 a Suiza en la tercera jornada de la Liga de Naciones, para seguir liderando el grupo 4 de la máxima categoría del torneo continental este sábado en Madrid.

El delantero Mikel Oyarzabal aprovechó un error de la defensa suiza para hacer el 1-0 (14), que mantiene a la Roja en lo más alto de su llave antes de enfrentarse el martes a una Ucrania que perdió 2-1 ante Alemania en el otro partido de la llave.

España se acabó llevando en el pequeño estadio Alfredo Di Stéfano de la ciudad deportiva del Real Madrid, en las afueras de la capital, un partido muy trabado, en el que la presión mutua impidió ver muchas ocasiones.

Suiza salió dispuesta a impedir el juego de España con una presión asfixiante, que se plasmó en imprecisiones y pérdidas de los locales.

El portero español David De Gea sacó una mano providencial para evitar un gol de Loris Benito (11) cuando mejor estaba la selección helvética en la fría noche madrileña.

Pero, del casi gol suizo se pasó al tanto español cuando en un error en la salida del balón, robó Mikel Merino para pasar a Oyarzabal, que desde el punto de penal puso el 1-0 (14).

Mikel Oyarzabal marcó el primero de España ante Suiza | Fuente: DireTV Sports

El gol trajo la tranquilidad a la Roja, que tenía más posesión, pero no acaba de encontrar el hueco en el muro defensivo suizo.

Suiza se reactivó tras la pausa, en un calco de lo que fue su inicio de encuentro con la llegada en contraataque de Admir Mehmedi, cuyo disparo flojo blocó el meta David de Gea (53), en lo que prácticamente la única ocasión de los helvéticos en la segunda parte.

España fue acusando el paso de los minutos bajando la fuerte presión que mantuvo durante todo el encuentro, lo que favoreció que Suiza llegara más en los últimos minutos del encuentro, aunque el marcador ya no se movería.(AFP)

España vs. Suiza, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

España: De Gea; J. Navas, Ramos, Pau Torres, Gayá; Busquets, Merino, Ferrán T, Dani Olmo, Ansu Fati; Oyarzabal

Suiza: Sommer; Widmer, Elvedi, Schar, Rodriguez, Loris; Djibril Sow, Xhaka, Freuler; Seferovic, Mehmedi

LA PREVIA

Las grandes sensaciones que dejó Ansu Fati en su estreno con 17 años en la selección española absoluta, con descaro ante Alemania y el gol de récord a Ucrania, tendrán continuidad en la tercera jornada de la Liga de Naciones en la que Luis Enrique Martínez le da paso como referente de una nueva hornada y abanderado de la revolución.Tras el empate firmado en Alemania (1-1) y la goleada a Ucrania (4-0), España lidera su grupo y pretende mantener firmeza en el estadio Alfredo di Stéfano ante una Suiza de la que no se fía. Buscará recuperar el gol después de romper en el amistoso ante Portugal una racha de 41 partidos sin marcar y todo apunta a que lo hará sin un 9 de referencia como Gerard Moreno. El regreso de la figura de falso nueve con la movilidad de Rodrigo Moreno gana enteros. Referente del equipo es el capitán Sergio Ramos que disputará su partido 174 con la selección para quedarse a solo dos del récord europeo de internacionalidades de Buffon.

Ansu Fati será titular en el duelo entre España vs. Suiza por la Liga de Naciones | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Así llega Suiza

En la selección suiza, el ambiente previo al partido con España se ha enrarecido por el coronavirus, después de que dos de sus principales jugadores, el central Manuel Akanji y el centrocampista Xherdan Shaqiri, dieran positivo por Covid-19 a principios de semana.Akanji se cayó a última hora del once inicial en el amistoso que Suiza disputó el miércoles ante Croacia, donde los centroeuropeos perdieron en casa por 1-2, y sigue aislado pese a no presentar síntomas, por lo que el seleccionador Vladimir Petkovic no podrá contar con el defensa del Borussia Dortmund.En cuanto a Shaqiri, finalmente se determinó que había dado un falso positivo y su federación lo considera alineable ante España, pendiente de confirmación por parte del Comité de Salud de la UEFA. El que fuera gran referente de su selección lleva más de un año sin competir con Suiza por las lesiones y la falta de continuidad en el Liverpool.

España vs. Suiza: alineaciones probables.

España: De Gea; Jesús Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Gayá; Rodri, Ceballos, Canales o Merino; Ferrán Torres, Ansu Fati y Rodrigo.Suiza: Sommer; Widmer, Elvedi, Schär, Rodríguez, Benito; Embolo, Sow, Xhaka, Steffen; y Seferovic.

Te sugerimos leer