España vs. Holanda | Fuente: AFP | Fotógrafo: DEAN MOUHTAROPOULOS

España empató 1-1 con Holanda en un partido amistoso jugado en el Johann Cruyff Arena. El equipo de Luis Enrique regresó a la acción tras la derrota en Ucrania y en un cotejo que tuvo poco de amistoso, ya que al primer minuto ya contaban con su primera oportunidad de marcar.

El primer gol no llegó de parte de los centrodelanteros, sino fue Sergio Canales, centrocampista del Real Betis, quien aprovechó un balón filtrado de Álvaro Morata. A los 18’, controló con la zurda y remató hacia el arco para adelantar a una España que lucía en los primeros instantes con mayor claridad ofensiva.

Pese a los intentos, no ampliaron su ventaja en el marcador y ello aprovechó una Holanda que con Frank de Boer como entrenador no sabe hasta el momento de victorias. En el inicio del complemento, Donny van de Beek sorprendió con una volea al portero Unai Simón y así pasó no solo a emparejar el resultado sino también el dominio de las acciones.

Los goles no llegaron más y ambos dieron por bueno un empate que sirve para seguir preparando el camino a la parte final de la UEFA Liga de Naciones.

Gol de Sergio Canales ante Holanda | Fuente: SKY SPORTS

Gol de Donny van de Beek ante España | Fuente: beIN SPORTS

Holanda vs.España, EN DIRECTO: minuto a minuto

Holanda: MArco Bizot; Owen Winjndal, Nathan Aké, Joel Veltman, Hans Hateboer; Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Georginio Wijnaldum; Memphis Depay, Steven Berghuis; Luuk de Jong.

España: Unai Simon; Héctor Bellerín, Eric García, Iñigo Martínez, José Gaya, Marco Asensio, Rodrigo, Koke, Sergio Canales; Álvaro Morata, Gerard Moreno.

Holanda vs España, EN VIVO: minuto a minuto

Holanda vs. España en amistoso internacional | Fuente: @SeFútbol

Te sugerimos leer