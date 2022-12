España vs. Alemania - UEFA Liga de Naciones | Fuente: AFP | Fotógrafo: THOMAS KIENZLE

España consiguió este jueves un empate en la última jugada del partido correspondiente a la jornada inicial de la UEFA Liga de Naciones. en el Stuttgart Arena ante Alemania. Cuando apuntaba a quedar sentenciado el juego para los germanos, José Luis Gayá a los 96 minutos selló el definitivo 1-1.

El regreso de Luis Enrique a la selección española, año y medio después, dejó un empate sobre la hora frente a Alemania. En el trámite del compromiso, el arquero David De Gea tuvo mucha participación frente al ataque rival y sus intervenciones fueron clave para sostener a su escuadra en diversas pasajes del cotejo.

Tras la primera parte igualada sin goles, los tantos llegaron en el complemento. El olfato goleador de Timo Werner, a los 51 minutos, apuntaba a decidir el encuentro, en el que gozó de variantes ofensivas y generó problemas de manera constante por la velocidad de Leroy Sané, hasta que se marchó lesionado.

En España, Luis Enrique hizo debutar en el equipo absoluto a Ferrán Torres, Ansu Fati, Mikel Merino y Óscar Rodríguez.

Para la siguiente fecha del certamen, Alemania se medirá en condición de visitante a Suiza el domingo 6 de setiembre. Por su parte, ‘La Roja’ chocará el mismo día por el Grupo D contra Ucrania.

REVIVE EL MINUTO A MINUTO:

1' INICIO DEL PARTIDO: Comenzó el jugo en el Stuttgart Arena, Alemania 0-0 España.

5' Alemania agresiva para la recuperación de balón en campo contrario. España no luce con velocidad para montar una contra.

9' Buena pelota que filtra Toni Kroos a Werner para dejarlo solo ante De Gea, pero el delantero se encontró en fuera de juego.

11' ¡Llegó Alemania con peligro! Thilo Kehrer de cabeza a centro al segundo palo que obligó a De Gea a esforzarse.

13' Falló la defensa alemana y Rodrigo quedó solo ante Trapp, lo sorteó, pero se trabó con el balón y cuando quiere rematar le robaron el esférico.

18' Zapatazo de Leroy Sané desde fuera del área con curva y David De Gea vuelve a salvar a España.

23' Tiro libre para España que deja Pau Torres de cabeza atrás y ahí llega Busquets para conectar, pero logra atrapar Trapp.

27' Se nivela el compromiso e incluso España está llegando con algo más de peligro que Alemania.

34' España trata de tocar ahora pero no encuentra los espacios. La presión germana ya no es la misma.

37' Timo Werner intenta un contragolpe, pero no consigue burlar a Sergio Ramos que le aguantó bien.

40' Achica España para tirar el fuera de juego y ocasión de falta perdida para Alemania.

42' Disparo de Jesús Navas que toca la defensa gemana y va a córner. En tanto se alista desde el banquillo Ansu Fati.

45' FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Alemania 0-0 España

46' INICIO DEL SEGUND TIEMPO: Alemania 0-0 España.

46' CAMBIO EN ESPAÑA: Ingresa Ansu Fati por Jesús Navas.

49' Primera llegada de España pero sin problemas para Trapp.

51' ¡GOOOOLLLL DE ALEMANIA! Timo Werner convierte tras gran asistencia del debutante Robin Gosens.

56' Alemania domina por completo la segunda mitad. Y con el gol de ventaja está ahora más cómodo.

57' CAMBIO EN ESPAÑA: Luis Enrique hace su primera variante mandando a Mikel Merino en reemplazo de Sergio Busquets.

58'. Intentó Rodrigo y buscó el ángulo con un remate de larga distancia y el balón pasó cerca.

61' Perdona Alemania. Contra vertiginosa de Sané, que asisten a Timo Werner y el atacante dispara a un lado de la red.

63' CAMBIO EN ALEMANIA: Se lesionó Leroy Sané y pidió el cambio. Ingresa por él Matthias Ginter.

67' Otra de Alemania con el contragolpe finalizada por Emre Çan y que sacó con los pies De Gea.

70' Thiago encontró espacio y se la jugó desde fuera del área, pero no entre por muy poco.

74' CAMBIO EN ALEMANIA: Entra Suat Serdar y se retira Ilkay Gundogan.

78' Los de Low se acercan al segundo. Centra Kroos y remata Niklas Sule, exigiendo la reacción de De Gea.

80' Pide penalti Ansu Fati pero se tiró en el área sin recibir infracción. No hay VAR en este torneo.

81' CAMBIO EN ESPAÑA: Va Óscar Rodríguez por Fabían Ruiz.

83' Últimos minutos y España arriesga poco el pase para ser vertical en ataque.

87' La tuvo Alemania en la cabeza de Rudiger tras un servicio de córner de Kroos.

89' Anotó de cabeza Ansu Fati, pero se anuló el tanto por falta cobrada de Sergio Ramos.

90' CAMBIO EN ALEMANIA: Entró Robin Koch por Timo Werner.

90' Se añadieron 4 minutos más.

90'+5 ¡GOOOOOLLLL DE ESPAÑA! En el último minuto, José Luis Gayá convierte el empate tras pase de Rodrigo. España 1-1 Alemania

FINAL DEL PARTIDO: Alemania 1-1 España

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Alemania: Kevin Trapp; Thilo Kehrer, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Robin Gosens; Emre Can, Toni Kroos, Julian Draxler, Ilkay Gundogan, Leroy Sané; Timo Werner.

España: David De Gea; Daniel Carvajal, Pau Torres, Sergio Ramos, José Luis Gayá; Fabián Ruiz, Sergio Busquets, Thiago Alcántara; Jesús Navas, Rodrigo, Ferrán Torres.

PREVIA

Así llega España

La Selección de España arranca una nueva época con el regreso al cargo de seleccionador de Luis Enrique Martínez, un grupo de jugadores renovado y rejuvenecido, que encara un duelo de altura como primer examen, la potente Alemania, en Stuttgart, en el inicio de la segunda edición de la Liga de Naciones.El 25 de marzo de 2019 se produjo el último viaje de Luis Enrique al mando de la selección española. Horas después de aterrizar en La Valeta, ultimar los detalles del duelo ante Malta y comparecer ante los medios, su vida daba un vuelco. Un año y cuatro meses después, el asturiano regresa adonde nunca se quiso ir. La grave enfermedad de una de sus hijas lo provocó y cuando tuvo suficientes fuerzas para retomar el cargo, dio el paso.La pandemia provocó el aplazamiento de la Eurocopa 2020 y el estreno de Luis Enrique se fue retrasando hasta septiembre, con Alemania como primer rival de enjundia a un nuevo proyecto, repleto de novedades. De los que jugaron aquel último partido con sello Luis Enrique en Malta solo quedan Kepa, que fue titular por delante de David de Gea en un pulso que está de vuelta, Sergio Ramos, Gayá, Rodri, Jesús Navas y Rodrigo.

Así llega Alemania

Alemania llega al duelo contra España sin la mayor parte de los jugadores del Bayern a quienes Joachim Löw decidió no convocar por considerar que no debía interrumpir su corto período de vacaciones tras la final de la Liga de Campeones.A ese respecto Löw hizo dos excepciones: el central Niklas Süle, que había estado un largo tiempo alejado de las canchas por una lesión y que está recuperando su ritmo a través de los entrenamientos, y el extremo Leroy Sané que acaba de incorporarse a la disciplina del Bayern y no jugó la Liga de Campeones.Los dos alemanes del PSG, Julian Draxler y Thilo Kehrer, fueron convocados pese a que también disputaron la final de la Liga de Campeones. En todo caso, sin el grueso del Bayern a España le espera una Alemania algo atípica que echará en falta figuras emblemáticas como el meta Manuel Neuer o jugadores que se han convertido en imprescindible como el extremo Serge Gnabry o Joshua Kimmich.

ALINEACIONES PROBABLES

Alemania: Leno; Rüdiger, Süle, Ginter, Gosens; Gündogan, Kroos; Brandt, Havertz, Sané; y Werner.

España: Kepa; Carvajal, Diego Llorente, Sergio Ramos, Gayá; Busquets, Thiago; Jesús Navas, Fabián, Ferrán; y Rodrigo.Árbitro: Daniele Orsato (ITA).Estadio: Stuttgart Arena.

Gol de Timo Werner en el Alemania vs. España | Fuente: TUDN

