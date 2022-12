Sergio Ramos, defensa de España. | Fuente: AFP

Sergio Ramos, capitán de España, superó con su doblete a Ucrania al argentino Daniel Passarella como defensa más goleador de la historia de las selecciones, con 23 tantos en 171 partidos, y fue señalado como un "ejemplo dentro y fuera del terreno de juego" por el seleccionador Luis Enrique Martínez.Los dos tantos de Ramos a Ucrania le permitieron lograr un nuevo registro personal en una carrera repleta de récords. El primero de penalti y el segundo con un preciso testarazo dieron forma al tercer doblete del 'camero' en la absoluta española."Puede conseguir muchas más cosas con la selección y ser el líder que nos acerque a volver a conquistar cosas", aseguró Luis Enrique sobre su capitán."Desde que vine a la primera concentración con Sergio he encontrado a un líder, no solo de palabra si no con ejemplo dentro y fuera del terreno de juego. Un ganador, muy exigente, un ejemplo con su estilo de vida. Es muy fácil tener un capitán como él. Solo suma, es el referente de la selección y sabe que la exigencia está al máximo. Lo pone muy fácil para un entrenador", añadió.

Sergio Ramos anotó de penal. | Fuente: BeinSports

Sergio Ramos anotó el 2-0. | Fuente: Bein Sports

Te sugerimos leer