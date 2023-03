Erling Haaland llegó al Borussia Dortmund proveniente del RB Salzburg. | Fuente: AFP

Erling Haaland, sin lugar a dudas, ha sido la revelación del fútbol europeo en la presente temporada. Con solo 19 años, el delantero noruego se cansó de hacer goles en el Red Bull Salzburg y luego fue traspasado al Borussia Dortmund, donde marcó en sus primeros encuentros. En estos momentos, el futbolista acumula un total de 36 goles convertidos en la campaña.

Sin embargo, la derrota del Borussia Dortmund por 4-3 a manos del Bayer Leverkusen en la Bundesliga no le cayó nada bien a él. Más allá de no poder anotar, Erling Haaland tuvo su primer cotejo durante la temporada que es titular, juega los 90 minutos y no logra batir las redes rivales.

En los siete duelos previos en la campaña en los que Erling Haaland se mantuvo en cancha durante los '90, el jugador acababa siempre con un gol y hasta en dos ocasiones selló un hat-trick. Sin embargo, pese a tratarse de un compromiso lleno de anotaciones, el futbolista nacido en Leeds no pudo ayudar al Borussia Dortmund a obtener un buen resultado contra el Bayer Leverkusen a partir de sus dianas.

