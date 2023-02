Alvaro Odriozola celebra con Karim Benzema los goles anotados en el Cádiz vs Real Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JORGE GUERRERO

La inspiración de Karim Benzema devolvió al Real Madrid al liderato provisional de LaLiga Santander, con una primera mitad de contundencia con doblete del punta francés y asistencia a Álvaro Odriozola, para castigar la especulación del Cádiz, antes de reservar fuerzas para lo que le espera a la vuelta de la esquina.La figura del francés se engrandeció ante su trigésima quinta víctima. Un nuevo equipo al que endosó goles un delantero que ha pasado de ser señalado por portar el 9 a su espalda sin responder como goleador, a ser el gran referente.Cádiz fue un equipo roto que aguantó media hora. Era cuestión de tiempo. Con el peso del juego y la posesión blanca eterna. Apareció Rodrygo con velocidad, frenado con un agarrón a su camiseta de Jairo que Mateu Lahoz no interpretó como penalti. Tres minutos después acudía a la revisión del VAR para ver un pisotón de Iza sobre Vinicius. Tras 25 jornadas sin una pena máxima, Benzema no perdonó. En el mismo rincón donde chutó los dos anteriores. Tan ajustado al palo que pese a que Ledesma adivinó su intención, no llegó a desviar el esférico.El tanto fue una losa para un Cádiz que fue víctima de sus errores. De un penalti evitable, con Vinicius derribado tras entrar atropellado al área, pasó a una perdida en salida de balón, castigada por un invitado al gol inesperado. La presión de Marcelo sobre Iza. El pase de zurda con música de Benzema, presente en todo, y el testarazo de Odriozola. Con más aire para respirar sintiendo su espalda cubierta por la presencia de tres centrales.

Cádiz 0-3 Real Madrid: así fue el segundo gol de Benzema | Fuente: DirecTV Sports

Sintió el Real Madrid el momento de sentenciar el encuentro para guardar fuerzas en el segundo acto. Con un calendario de locura, partidos cada tres días y batallas venideras para las que tiene que guardar fuerzas. Y apareció de nuevo Benzema, a placer, en área chica, para mandar a la red un pase de Casemiro.Quedaba poca historia por contar en la segunda parte, con dos equipos pensando en lo que les espera en la recta final de la temporada. Una final por seguir en la elite del Cádiz ante el Valladolid que provocó los cambios en masa de su técnico. Apareció el 'Choco' Lozano para perdonar, con testarazo en el primer palo a pase de Jairo, el tanto de la honra. Zidane no fue menos y rotó. Recuperó para la causa a Dani Carvajal dos meses después, hizo debutar a otro 'mirlo', Miguel Gutiérrez y lamentó la mala dinámica goleadora de Mariano que perdonó el cuarto.

Cádiz vs. Real Madrid: alineaciones confirmadas

(Con información de EFE)

Cádiz: Jeremias Ledesma; Alfonso Espino, Marcos Mauro, Fali, Isaac Carcelén; Jairo IZquierdo, José Marí, Jens Jonsson; Rubén Sobrino, Salvi Sánchez; Álvaro Negredo.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Nacho, Raphael Varane, Eder Militao; Antonio Blanco, Casemiro; Álvaro Odriozola, Marcelo; Rodrygo, Vinicius Junior, Karim Benzema.

Cádiz 0-2 Real Madrid: así fue el gol de Odriozola | Fuente: DirecTV Sports

Real Madrid vs. Cádiz, EN DIRECTO: minuto a minuto

La previa:

A falta de siete fechas para decidir el campeón de una de las Ligas más igualadas que se recuerdan, el Atlético de Madrid es líder con 70 puntos, con apenas seis más que un Sevilla (4º) que sueña con la epopeya a falta de 21 puntos por disputarse.

Entre medias, Real Madrid (2º, 67 puntos) y FC Barcelona (3º, 65 puntos y un partido menos) acechan un tropiezo de los 'colchoneros'.

El Real Madrid, único equipo español que sigue vivo en la Champions, buscará reencontrarse con la victoria tras sendos empates sin goles ante el Liverpool y el Getafe. Su rival será otro recién ascendido, el Cádiz (13º), que ya se impuso en Valdebebas en la primera vuelta (0-1).

Zinedine Zidane, DT merengue, no podrá contar con Modric, Kroos ni Hazard, aunque sí tendrá aptos ya a Carvajal y Varane. El croata tuvo un dolor en la espalda que le impidió ser considerado, mientras que las otras bajas ya arrastraban problemas físicos.

El encuentro, programado para este miércoles a partir de las 3:00 pm. (hora peruana), será transmitido por DirecTV Sports. Podrás seguir todas las incidencias en esta nota.

Posibles alineaciones del Cádiz vs. Real Madrid:

(Con información de AFP)

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Isco; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Marcos Mauro, Fali, Espino o Jairo; José Mari, Jonsson, Salvi, Malbasic; Sobrino y Lozano.

Cádiz recibe al Real Madrid este miércoles 21 de abril.

