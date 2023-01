La complicación que tendrá el Real Madrid si se juega a mitad de año. | Fuente: AFP

Una de las mayores incertidumbres acerca del fútbol mundial, más allá de la fecha de su reanudación, es cómo será la reprogramación de torneos. Entre ellos, La Liga aún está por definir si jugarán durante mitad de año.

Sin embargo, en el caso de Real Madrid, de jugar en los meses de verano, tendrían una dificultad respecto a que el estadio Santiago Bernabéu, recinto de la 'Casa Blanca' paralizó sus obras y planeaba retomarlas en ese tiempo de verano.

Al respecto, Javier Tebas, presidente de La Liga argumentó que es una alta posibilidad: "Cada club tiene sus contratos y hay que respetarlos, no se pueden parar porque esas cosas valen millones de euros. Alguno jugará en verano si jugamos todos los equipos. Si no, no va a poder jugar".

Asimismo, respecto a esta remodelación de la casa del equipo madrileño, se dio a conocer que, de jugarse La Liga en julio y agosto, tendrá que cambiar su planificación y acelerar las obras cuando el gobierno español dé la autorización.

Como se conoce, el fútbol español continúa suspendido indefinidamente ante la crisis sanitaria a causa del Covid19 y están a la espera de que las autoridades den luz verde.

