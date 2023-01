Edinson Cavani fue sancionado por llamar 'negrito' a un amigo | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARTIN RICKETT

La Asociación de Futbolistas de Uruguay (AFU) calificó este lunes de "discriminatorio y racista" el trato de la Federación inglesa (FA) al delantero Edinson Cavani, quien fue sancionado días atrás con 100.000 libras (110.000 euros) y tres partidos por un comentario en redes sociales considerado "insultante".En un comunicado fechado en Montevideo el 3 de enero y difundido este lunes, los integrantes del colectivo califican lo sucedido con el delantero del Manchester United de "acto discriminatorio contra la cultura y forma de vida de los uruguayos"."La sanción revela una visión sesgada, dogmática y etnocentrista que no admite más que la lectura que se quiere imponer desde su particular y excluyente interpretación subjetiva, por más equivocada que sea", continúa el texto.Los futbolistas uruguayos defienden que su compatriota "no ha cometido nunca un solo acto que pueda ser interpretado como racista" y que su comentario "gracias, negrito" -publicado en Instagram- es "una expresión habitual" en el país suramericano "para referirse cariñosamente a un ser querido, a un estimado amigo".El texto, que pide la suspensión de la sanción impuesta a Cavani y la restauración de "su buen nombre y su honor, injustamente mancillado", acusa a la FA de "una total ignorancia y desprecio por una visión multicultural del mundo, respetuosa con la pluralidad" y de equivocarse "desde la aplicación unilateral y rígida de sus reglas antirracistas" que, en este caso, "no son aplicables"."No se ha condenado a una persona, sino que se ha condenado nuestra cultura, nuestra manera de vivir. Eso sí es discriminatorio y racista", agrega.

LA SANCIÓN A CAVANI

El delantero uruguayo del Manchester United Edison Cavani fue sancionado el 31 de diciembre con 100.000 libras (110.000 euros) y tres partidos por un comentario en su cuenta de Instagram que fue considerado "insultante, abusivo e impropio" por la FA.Cavani, que deberá asistir a sesiones de "educación presencial", escribió el 29 de noviembre, poco después de una remontada ante el Southampton, "gracias, negrito" en respuesta a un seguidor que lo felicitó.Tras conocerse la sanción, Uruguay se volcó en la defensa de uno de sus máximos ídolos celestes, mundialista en tres ocasiones, campeón de América y segundo goleador histórico de la selección.En los últimos días, la etiqueta #GraciasNegrito se convirtió en tendencia en Twitter y hasta la Academia Nacional de Letras uruguaya expresó su "más enérgico rechazo" a la sanción."Como es bien sabido, las referencias a cualidades físicas, morales o personales de otras personas son empleadas en todas las lenguas del mundo para la creación de vocativos, esto es, expresiones para tratar a otros. En algunos contextos estos tienen un tenor negativo y muchas veces los mismos términos pueden considerarse cariñosos o amicales", explica el documento

Te sugerimos leer