Eden Hazard firmó un contrato en Real Madrid hasta 2024.

No se guardó nada. El exjugador internacional belga Gilles de Bilde, quien jugó en Anderlecht y PSV, entre otros, afirmó este viernes que Eden Hazard, extremo del Real Madrid, "ha pasado toda su carrera confiando en su talento, pero nunca ha trabajado"."Vas al club más grande del mundo como Real Madrid y eres el fichaje récord de su historia. Se supone que debes reemplazar a Cristiano Ronaldo y llegas con sobrepeso… Así es Eden Hazard", criticó Gilles de Bilde en una columna en el diario Het Laatste Nieuws.Eden Hazard se encuentra en la última fase de la recuperación de su lesión del psoas y se espera que pueda estar en la eliminatoria de Champions League entre el Real Madrid y Liverpool.

¿Podrá brillar Eden Hazard en el Real Madrid?

Eden Hazard también tiene pasado en el Lille francés.

También, aseguró que "no es posible" que, tras la lesión, pueda recuperar el "déficit" para estar al nivel de sus compañeros en el Madrid porque "nunca aprendió a tener una base física"."Además, da la sensación de que rara vez, o nunca, puede jugar liberado al 100 %", añadió.Asimismo, el ex 'Diablo Rojo' aseguró que "los "trabajadores" de un equipo pueden adaptarse más fácilmente a un mayor dolor o tensión porque no tienen que ser decisivos", pero los futbolistas creativos, como Hazard, "tienen que sentirse cómodos en el campo inventando cosas en el momento", avisó.No obstante, De Bilde reconoció que, si Eden Hazard está en condiciones, "hay que llevarlo a la Eurocopa", porque "su talento es tan grande que 15 minutos pueden marcar la diferencia". (EFE)

