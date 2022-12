Eden Hazard ha ganado una Liga y Supercopa de España en Real Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

El director técnico de la Selección de Bélgica, Roberto Martínez, restó este jueves importancia a la última dolencia del futbolista del Real Madrid, Eden Hazard, y dijo que el jugador solo sufre "una lesión muscular normal". "No me preocupa a largo plazo. Me preocupa la felicidad que no puede tener en este momento”, comentó. Sin embargo, lamentó las lesiones que lo aquejan en la capital española.

"Eden Hazard debería estar en el campo y poder disfrutar de su fútbol en Real Madrid. Desafortunadamente, ahora tenemos que esperar un poco más, pero no tenemos preocupaciones a largo plazo", dijo Martínez, que estaría preocupado “si no supiéramos qué tiene y no estuviera reaccionado al tratamiento”.

El departamento médico del Madrid confirmó el pasado lunes que el futbolista belga sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho y no indicó cuánto tiempo va a estar de baja. El DT de los 'Diablos Rojos' reconoció que "ha sido un año muy desafortunado" para Hazard debido a las lesiones, pero aseguró que el ‘7’ es para la selección de Bélgica "un jugador que puede cambiar un partido y ganarlo con una acción".

Hazard, pilar de Bélgica que no destaca en Real Madrid

Martínez alabó el papel del popular 'Duque' en el encuentro de la Champions League que la 'Casa Blanca' le ganó al Inter de Milán en Italia (0-2), el pasado 25 de noviembre. Aunque, los merengues están cerca de quedarse fuera de la ronda de octavos de final."Vi a un jugador feliz, a un Eden Hazard feliz que disfrutaba del fútbol y que marcó la diferencia", especialmente "en la primera media hora del partido". ¿Volverá en su mejor versión al Real Madrid? (EFE)

