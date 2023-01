Corea del Sur anotó el primer gol ante Ecuador. | Fuente: AFP

Ecuador vio frenado este martes su histórico recorrido en el Mundial Sub-20 de Polonia al perder 1-0 contra Corea del Sur en su partido de semifinales, disputado en Lublin.

El único gol de partido fue obra de Jun Choi, que remató libre de marca desde un costado del área, enviando el balón al palo largo de Moisés 'Araña' Ramírez (39). El combinado asiático se jugará el título el sábado ante Ucrania, mientras que la 'Mini-Tri' disputará el tercer puesto ante Italia un día antes.

El equipo dirigido por el argentino Jorge Célico gozó de una clara ocasión con un disparo de su '9', Leonardo Campana, que pegó en el travesaño (38). El delantero del Barcelona del Guayaquil no ha visto puerta en los seis partidos que ha disputado en el Mundial.

Los surcoreanos enviaron una segunda vez el balón al fondo de las redes, por medio de Wonsang Um, pero la jugada fue anulada por fuera de juego (86). También Ecuador vio cómo le era anulado un gol por fuera de juego ya en el tiempo añadido.

Ecuador sufrió así su segundo partido en Polonia sin anotar gol, lo que le costó su segunda y definitiva derrota.

Los Guerreros Taeguk, vigentes subcampeones de Asia de la categoría, se jugarán el título el sábado ante los ucranianos.

Pase lo que pase en el duelo por el tercer puesto ante los italianos, Ecuador se despedirá el Mundial polaco con el mejor resultado de su historia, después de que su techo previo fuesen los octavos de final. AFP

Ecuador vs. Corea del Sur: revive el minuto a minuto

'90+5 ¡Terminó el partido! Corea del Sur ganó a Ecuador y clasificó a la final del Mundial Sub 20.

'90+3 Leonardo Campana estuvo cerca de anotar, pero el arquero coreano evitó el gol.

’85 Corea del Sur anotó, pero el árbitro no lo convalida tras revisar el VAR.

'82 Go Jae-Hyeon de Corea del Sur cayó al césped y el partido se detiene para que el jugador sea atendido.

'76 Ecuador pugna por el empate, pero Alvarado se enredó con el gol.

'73 Cho realizó una gran jugada, que casi acaba en el segundo gol de Corea del Sur.

'70 ¡Casi gol de Ecuador! Diego Palacios remató de zurda y el arquero coreano ahogó el grito de gol.

'64 José Cifuentes de Ecuador remató de cabeza y el tiro fue despejado por la defensa de Corea del Sur.

’58 Gonzalo Plata cometió una falta y recibió la tarjeta amarilla.

'56 Leonardo Campana de Ecuador recibió la tarjeta amarilla por juego brusco.

’53 Cambio en Corea del Sur: Kim Se-Yun ingresa en lugar de Cho Young-Wook.

'49 Lee Kang-In sufrió una falta en campo contrario ante Ecuador.

¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO! Corea del Sur derrota 1-0 a Ecuador en la semifinal del Mundial Sub 20.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

'45 | ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Corea del Sur derrota 1-0 a Ecuador en la semifinal del Mundial Sub 20.

'40 | ¡GOOOOOL DE COREA DEL SUR! Choi Jun anota el primer tanto del conjunto asiático.

'38 | Respondió Ecuador: Leandro Campana envió un remate desde afuera del área pero no fue al arco de Corea.

'30 | ¡UFFFF! Una volea de Lee Ji-Sol pasó muy cerca del palo derecho del arco de Ecuador.

'23 | ¡POR POCO! Ecuador estuvo cerca de abrir la cuenta en el marcador con un cabezazo de Jackson Porozo.

'20 | ¡OFFSIDE! Leandro Campana se encontraba en fuera de juego tras recibir un pase en profundidad de Diego Palacios.

'13 | ¡OTRA VEZ COREA! El cuadro asiático se volvió a aproximar al pórtico ecuatoriano por medio de Lee Kang-In.

'7 | ¡UFFFF! Corea del Sur estuvo cerca de anotar el primer gol del partido a través de Lee Ji-Sol.

'4 | Falta de José Cifuentes sobre Oh-Seh Hun cerca al área de Corea del Sur. 

'1 | ¡COMENZÓ EL PARTIDO! Corea del Sur y Ecuador se enfrentan por las semifinales del Mundial Sub 20.

* Ahora es el turno del Himno Nacional de Corea del Sur.

* Se escucha el Himno Nacional de Ecuador.

Ecuador vs. Corea del Sur: alineaciones confirmadas

Ecuador: Ramírez; Espinoza, Porozo, Vallecilla, Palacios, Cifuentes, Quintero, Rezabala, Plata, Alvarado, Campana.

Corea del Sur: Lee Gwangyeon; Lee Jisol, Ki, Hyunwdo, Lee Jaeik, Hwang Taehyeon, Kim Seyun, Jeong Hojin, Go Jaehyeon, Choi Jun, Lee Kangin, Og Sehun.

¿Cómo llega Ecuador?

Campeona del Sudamericano clasificatorio apenas cuatro meses atrás, algo nunca antes conseguido por Ecuador, los pupilos dirigidos por el argentino Jorge Célico están a un paso de alcanzar la final del Mundial de Polonia, una epopeya que recuerda a la realizada por Venezuela dos años atrás en Corea del Sur, cuando los 'chamos' de Rafa Dudamel alcanzaron la final ante Inglaterra en su mejor actuación en un Mundial.

"Una alegría inmensa, yo creo que el país, incluso Sudamérica, estará muy sonriente con lo que estamos viviendo porque aparte de que quedamos campeones allá, acá estamos dejando en alto a Latinoamérica", afirmó tras eliminar a Estados Unidos en cuartos (2-1) John Espinoza, autor del segundo gol en aquel partido, en un video publicado por la Federación de Fútbol de Ecuador.

¿Y Corea del Sur?

La vigente subcampeona de Asia eliminó en cuartos a su homóloga africana, Senegal, en un partido agónico decidido en los penales.

"Mis jugadores están adquiriendo una experiencia de un valor incalculable, están ganando confianza y eso les ayudará a triunfar. ¿Presión? No, no me preocupa, porque también hemos trabajado mucho para ser fuertes mentalmente", admitió en declaraciones a la FIFA su seleccionador Chung Jungyong.

