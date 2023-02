Los chilenos obtuvieron su primera victoria ante Ecuador. | Fuente: AFP

Ecuador no pudo ante Chile por la primera fecha del Preolímpico Sub 23. El encuentro por el grupo A del torneo se jugó en el estadio Hernán Ramírez Villega de la ciudad de Pereira, donde los ecuatorianos terminaron jugando con 10 hombres.

La polémica del partido fue la expulsión de Jordy Alcívar. Al minuto 28, Nicolás Ramírez se dirigía con el balón hacia el área ecuatoriana. Alcívar lo detuvo con un fuerte golpe en la canilla, mientras que Nicolás Guerra también se dirigió a recoger el balón y terminó chocando con el volante norteño. El árbitro del encuentro lo expulsó, al sacarle la segunda amarilla, pese a los esfuerzos de su compañeros de evitarle el paso.

El primer gol fue un error de Jackson Corozo. Al minuto 58, una gran jugada colectiva de la 'Roja' terminó con Pablo Aránguiz centrando al área rival. Corozo intentó sacar el balón, pero el rebote terminó dentro de las redes del portero Wellington Ramírez, abriendo el marcador para los chilenos.

El segundo fue una pinturita de Camilo Moya al minuto 76. Chile inició un gran ataque hacia el área ecuatoriana para que Moya recibió el balón fuera de la zona peligrosa, se adentró en la defensa rival y pateó hacia la derecha de la portería, anotando un golazo y poniendo a la 'Roja' dos tantos arriba en el marcador. El tercero para los chilenos lo puso Iván Morales a los 90+2, sellando la goleada para Chile.

Ecuador cayó 3-0 ante Chile por la primera fecha del Preolímpico Sub 23. La 'Tricolor' jugará se segundo partido en el torneo ante Colombia el martes 21, mientras que la 'Roja' se verá las caras Venezuela el mismo día.

Ecuador vs. Chile: alineaciones confirmadas

Ecuador: Wellington Ramírez; Jackson Porozo, Luis Segovia, Anthony Landázuri, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Jhon Sánchez, Jordan Rezabala, Alan Franco; Leonardo Campana, Alejandro Cabeza.

Chile: Omar Carabalí; Raimundo Rebolledo, Nicolás Ramírez, Nicolás Díaz, Sebastián Cabrera; Tomás Alarcón, Adrián Cuadra, Pablo Aránguiz, Gabriel Suazo; Nicolás Guerra, Iván Morales.

Estadio: Hernán Ramírez Villega de la ciudad de Pereira.

Ecuador vs. Chile: transmisión minuto a minuto del encuentro Sub 23

LA PREVIA

Ecuador vs. Chile EN VIVO | Hoy sábado 18 de enero desde las 6:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana, 8:00 p.m. en Chile) la 'Tricolor' recibe a la 'Roja'. No te pierdas este emocionante encuentro del Preolímpico Sub 23. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Sábado 18 de enero, a las 6:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana, 8:30 p.m. en Chile).

Lugar

Estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira.

