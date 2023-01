Rafael Dudamel llenó de elogios a Lionel Messi previo al compromiso entre Venezuela y Argentina por los cuartos de final de la Copa América 2019. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Antonio Lacerda

Rafael Dudamel, entrenador de Venezuela, llenó de elogios de Lionel Messi previo al compromiso entre sus dirigidos y Argentina por los cuartos de final de la Copa América 2019.

"Messi es el mejor de la historia, gane o no títulos", aseguró el ex futbolista y director técnico venezolano en un diálogo con la cadena colombiana Win Sports.

"Es especial, porque genera un incentivo y una motivación adicional a cualquier futbolista. Es tan especial y tan diferente que sus propios compañeros no han sido capaces de poder disfrutarlo porque todos terminamos admirándolo, nosotros que estamos al frente, entendemos que es momento de competir y no de seguir admirándolo", agregó Dudamel acerca del astro argentino. "Que gane o no títulos con todo lo que obtuvo en su carrera pasa a un segundo plano, cuando fuera de la cancha, en su vida familiar y personal, todo lo que hace resulta ejemplar. Ese es un título mejor que cualquier otro", aseguró en vísperas a su próximo compromiso. (EFE)

