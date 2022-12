El nombre de Diego Armando Maradona se coreó en El Bosque | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALEJANDRO PAGNI

Diego Maradona se mostró conmovido por el caluroso recibimiento que recibió como nuevo entrenador del club Gimnasia y Esgrima La Plata, en una presentación que contó con unos 25.000 enfervorizados hinchas presentes en el estadio.

"Creía que el corazón me iba a explotar. Hoy me sentía en el cielo", dijo Maradona durante una rueda de prensa en un hotel céntrico de La Plata (60 km al sur), tras su primer entrenamiento al frente de Gimnasia, en su regreso al fútbol argentino, casi una década después de dirigir a la selección albiceleste.

Maradona, de 58 años, contó que "viví muchas cosas hermosas. El nacimiento de mis hijas, de mis hijos. El corazón creía que se me iba a reventar. Y hoy cuando salí a la cancha me pasó lo mismo. Pero alguien de arriba (desde el cielo) me frenó. Hoy me sentí en el cielo, cuando toda la cancha me estaba viendo. Y estaba hablando con ella (su madre, Tota, fallecida en 2011)".

"Nosotros vamos a confiar en todo el mundo mientras podamos trabajar con tranquilidad. Yo no conocía a muchos muchachos (de Gimnasia) porque estuve más afuera que acá en la Argentina. Quería darme este gusto”, destacó Maradona.

Diego Armando Maradona manda besos volados a la tribuna. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: ALEJANDRO PAGNI

El 10' insistió en que durante mucho tiempo estuvo "prohibido" para dirigir en el fútbol argentino y aseguró que en el Mundial de Estados Unidos-1994 no cayó en el dopaje, a pesar de haber dado positivo de efedrina, por lo que fue descalificado de esa Copa del Mundo.

"Lo del doping del 94 no se lo cree ni un pibito (niño) de cinco años. Lo que pasa es que no vendían ni una entrada para el Mundial y tenían que hacer que Argentina se clasificara con Maradona. Cuando vendieron todo, me limpiaron", según señaló.

Sobre la crisis económica de Argentina, Maradona, un crítico del presidente Mauricio Macri, dijo que "cada vez que queremos sacar la cabeza, o se afanan (roban) una cosa o se afanan otra. Yo pido un mejor pasar, a este país lo quiero sonriente. Y ahora no lo veo sonriente".

Maradona, que dirigirá a un Gimnasia en peligro de descenso a segunda división, vuelve a ser DT en un club de Argentina tras 24 años.(AFP)

Diego Maradona posa con los jugadores del primer equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALEJANDRO PAGNI

