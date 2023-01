Diego Maradona no pudo ganar en su primer partido con Gimnasia y Esgrima La Plata. | Fuente: Olé

Diego Maradona debutó como técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata con una derrota por 2-1 a manos de Racing de Avellaneda en el estadio Juan Camilo Zerillo por la Superliga Argentina. Después del encuentro, el estratega de 58 años dio sus sensaciones de lo suscitado durante los 90 minutos y consideró que el cuadro dirigido por Eduardo Coudet se llevó el triunfo con dos goles sucios.

"Se puede jugar a pelota sucia y hacer goles. Racing de Avellaneda nos ganó con dos pelotas sucias en los goles. Me puede no gustar su juego, pero son prácticos. A mi equipo lo vi bien, los muchachos estuvieron bárbaros. Sin embargo, esto no termina acá y hay que seguir trabajando. Lo que rescato es haber podido marcar goles limpios", dijo en conferencia de prensa.

Racing de Avellaneda venció a Gimnasia y Esgrima La Plata con goles de Diego González a los '36 y Matías Zaracho a los '54. Con ese resultado, el elenco de Diego Maradona sigue con solo un punto en la Superliga Argentina luego de seis jornadas y esperan obtener un buen resultado en su siguiente cotejo frente a Talleres de Córdoba para ir alejándose de la zona de descenso.

