Contundente mensaje de Maradona: 'Que la cuarentena no les afecte, la '10' va ser siempre mía' | Fuente: Twitter

El exjugador de fútbol e ídolo de la Selección Argentina, Diego Armando Maradona, ha colgado un mensaje en su cuenta de Instagram en el que asegura que la camiseta '10' de la 'Albiceleste' siempre será de su pertenencia y en el que además hace una comparación sobre el fútbol que se vivía en su época y cómo es hoy en día. Como referencia, toma el triunfo de Argentina sobre Venezuela en calidad de visita por las Eliminatorias de 1985.

"Antes no habían fechas FIFA, los clubes te retenían el pasaporte, y las federaciones no estaban obligadas a cedernos. Aquél era OTRO FÚTBOL. Era otro mundo. Al llegar a Venezuela, una persona me rompió la rodilla de una patada, entrando al hotel. Eso hoy no podría pasar. Por eso le digo a los periodistas, que hoy hacen mil comparaciones, mil estadísticas, a los que piensan que descubrieron el fútbol, que no se puede comparar. Antes no era como ahora. Era todo distinto. Las canchas, la pelota, los botines, el arbitraje, el entrenamiento, la alimentación, la medicina, el periodismo, los medios de comunicación, el transporte, los hoteles, el descanso", cuenta Maradona en la primera parte del texto.

En otra parte de la publicación, asegura que nunca dejó de mostrarse a disposición de la Selección de Argentina y que su recuerdo siempre estará presente con la dorsal número '10'. "Yo no me borré. Yo NUNCA me saqué la camiseta de la selección. No le mientan a la gente. Que la cuarentena no les afecte, muchachos. Porque aunque en algún momento yo no haya estado, la 10 va a ser siempre mía", finalizó.

Te sugerimos leer