¡Emotivo! Óscar Ruggeri y su extenso discurso dedicado a Diego Maradona. | Fuente: Difusión

De compañeros en la cancha a grandes amigos. El último martes, Diego Maradona tuvo que ser sometido a una operación a causa de un hematoma subdural en la cabeza y, afortunadamente, resultó ser exitosa. Sin embargo, todavía el 'Diez' permanece delicado de salud.

Por su parte, Óscar Ruggeri, compañero de Maradona en tres Mundiales, se tomó un extenso tiempo de casi una hora para dedicarle unas palabras a su amigo cercano a través del programa 90 Minutos de ESPN.

"Fue un error llevarlo a la cancha el viernes para el homenaje por su cumpleaños. No estaba bien. Él es feliz en la cancha, pero ese día no. No era Diego, no el que conocemos", comentó Ruggeri respecto a la reciente celebración por los 60 años del 'Diez'.

"Nosotros salimos campeones del mundo, pero este pibe es otra cosa. No hablen de Maradona porque no saben lo que es ser Maradona. Fuera de la cancha no tuvo vida. No podía. Es muy difícil. A mí me encantaría ser Diego dentro de la cancha, fuera no", agregó el 'Cabezón'.

En tanto al actual estado de salud de Maradona, precisó: "Es momento de que las hijas de Diego se junten y se hagan cargo. Él moría por ellas. La familia es fundamental".

Por otro lado, también dio a conocer su postura acerca de que Maradona continúe siendo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata: "Todo 'sí' no es normal en la vida. A Diego también hay que decirle que no, aunque duela. Y si no estás capacitado para hacerlo, andate. Andate porque no sirve".

"Debe ser el tipo más conocido del mundo. Antes decías que el Papa, pero no, el Papa le besa la mano a él", sentenció Ruggeri dentro del discurso dedicado a Maradona.

Te sugerimos leer