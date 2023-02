Sobrino de Maradona rompe el silencio: 'Ya no quería vivir y no se dejaba ayudar' | Fuente: EFE

Mucho se viene comentando desde el tráfico 25 de noviembre, fecha en la que Diego Armando Maradona dejó de existir. Han aparecido diversos testimonios de gente vinculada al astro argentino y algunos de ellos han servido para tratar de reconstruir cómo es que fueron las últimas horas del 'Pelusa'. Así, ahora podemos conocer el testimonio de Johnny Espósito, sobrino del exjugador y que contó cómo era ser como Maradona.

"Al principio, era jod... Estar acostumbrado a salir a comprar y ya no poder hacerlo, no debe ser nada fácil. Por eso él en el último tiempo, no quería ser Maradona, quería ser Diego por un rato. Si vos le preguntabas qué es lo que quería hacer si no fuera Maradona, él te decía ir al supermercado", dijo en diálogo con KZO.

En otro momento de la charla, el hijo de María Rosa Maradona se refirió a la última noche que compartió junto al 'Diego', con quien vivía en la casa de Tigre. "Tengo el recuerdo cuando lo despido y él se va a dormir. Ese día estuvo bien, pasa que él ya no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Yo pienso que a lo mejor habrá sido porque ya no podía patear una pelota”, confesó.

En ese sentido, el mismo Johnny reveló qué fue lo que hizo en la útima noche con vida de Diego Maradona. "Miramos tele, mucho fútbol, lo que hacíamos todos los días, tomamos mate”, detalló conmovido. Pero luego aclaró: “Sentí que él ya no quería más, no quería ni salir a caminar al patio", finalizó.

Diego Maradona fue campeón del mundo en México 86'. | Fuente: Difusión

