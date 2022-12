Diego Maradona y Michel Platini en la Serie A | Fuente: UEFA

Durante la década del 80, el fútbol italiano contó con la gran rivalidad de Diego Armando Maradona y Michel Platini. El argentino vistió la camiseta del Nápoli, mientras que el francés era parte de la Juventus. Por entonces, se trataba de los íconos que integraban la poderosa Serie A.

Platini no fue ajeno al fallecimiento de Maradona el último miércoles y aseguró que en vista de "todo lo que pasó estos años", se esperaba su muerte.

"Es una gran pérdida para el fútbol y una tristeza, pero después de todo lo que pasó estos últimos años, me lo esperaba. Me había preparado para escuchar un día en la radio el anuncio de la desaparición de Diego Maradona", dijo en entrevista con ‘L’Equipe’.

Michel Platini explicó que cuando lo veía "hablar o moverse con dificultad" sabía que las cosas eran difíciles para el argentino. "Así que te preparas para la mala noticia, pero cuando llega el día te remueve algo en el corazón, en la cabeza. Es difícil, llega la nostalgia, la melancolía", añadió.

El francés calificó a Diego Maradona de "un niño rey" y se refirió a su vida personal, lamentando que el argentino estuviera mal rodeado.

"No le reprocho sus faltas, pero a su entorno sí. Todos los que estaban a su alrededor se aprovecharon bien y no lo ayudaron a recuperarse. Maradona era el hijo de un país donde el fútbol es rey, así que era un niño rey. No creo que haya tres días de duelo nacional en Francia cuando Zidane o yo no estemos ahí...”, mencionó.

