Son muchos los personajes del fútbol que se pronunciaron ante el fallecimiento de Diego Armando Maradona y quien siguió esa línea fue Marcelo Bielsa.

El técnico del Leeds United, recientemente nominado al premio The Best 2020 en la categoría Mejor Entrenador, señaló como un “ídolo” al exfutbolista argentino, con quien compartió el cariño por el club Newell’s Old Boys.

“La imagen y sensación que me queda de él es inmejorable. Para nosotros fue y va a seguir siendo un ídolo. Que ya no esté nos da muchísima pena. La pérdida de un ídolo es una sensación de debilidad para todos nosotros", dijo este jueves Bielsa.

El estratega comparó al talento del ‘10’ con la de un artista y resaltó la trascendencia que tuvo en otros ámbitos aparte del fútbol.

"Fue como un artista. La dimensión de su arte tiene un reconocimiento infinito. Por ejemplo, las canciones. Hay más de diez dedicadas a él que son extraordinarias. Y leí más de diez textos después de su muerte que son muy sentidos y emocionales. Hay un reconocimiento a lo que él le ha dado a la gente en cuanto a belleza. Diego nos hizo sentir una fantasía como sólo un ídolo puede hacerlo. El mito que es esa persona, lo que él hace, nos hace creer que nosotros también podemos hacerlo", expresó el extécnico de la Selección de Argentina.

