Diego Maradona, lamentablemente, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. | Fuente: La Nación

Diego Armando Maradona dejó de existir. Sí, parece difícil de creer, pero el ex delantero argentino de Boca Juniors, Napoli y Barcelona falleció este miércoles 25 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio en una casa en Tigre donde estaba instalado (tras ser operado de un hematoma).

En noviembre de 2001, Diego Maradona tuvo un partido de despedida y homenaje en La Bombonera donde participaron cracks del deporte rey en ese entonces. Allí, el campeón del Mundial México 1986 con la Selección de Argentina dio un sentido mensaje que hasta ahora es muy recordado.

"Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja y de mi viejo y de todos los jugadores del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y sano. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha", fue lo que dijo Maradona.

En una Bombonera llena, el ex jugador argentino recibió una ovación de todo el estadio y también de jugadores en el campo de juego como Carlos Valderrama, Enzo Francescoli, Lothar Matthäus, Juan Sebastián Verón y Hristo Stoichkov. Hasta siempre, Diego.

Maradona y "la pelota no se mancha"

