Jorge Jesús, entrenador del Benfica de Portugal, habló en conferencia de prensa sobre lo que fue para el mundo del fútbol la figura del hoy desaparecido Diego Armando Maradona. El estratega portugués puso al 'Pelusa' como el mejor jugador de la historia junto con Pelé, pero también se encargó de darle un 'recado' a Lionel Messi.

"Maradona fue el mejor jugador de la historia junto con Pelé. Pelé sigue aquí, está vivo, pero Diego fue el más grande. No solo por lo que fue como genio y jugador, sino por la forma en que demostró. Eso me marcó la diferencia", indicó. Sin embargo, luego hizo una comparativa entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, siendo este último el que no salió bien parado.

"Diego era un top mundial, pero tenía pasión por el juego, por el fútbol, nació para ser futbolista, nació con todo. No es un producto trabajado. Nació así. Amor, todo el sentimiento que tenía con la pelota. Pero hoy, entre los dos mejores del mundo, Cristiano Ronaldo tiene un poquito de eso, Messi no tiene nada. No tiene nada de pasión''.

Tras ello, Jorge Jesús quiso matizar sus palabras. "Messi es un gran jugador. Pero estamos hablando de lo que es la vida y el sentimiento, tener pasión por el juego y el fútbol. Creo que Maradona fue incluso sobresaliente en relación con los demás'', concluyó.

Estas fueron las palabras de Jorge Jesús sobre Lionel Messi.

