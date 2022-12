Diego Armando Maradona y la invitación que le hizo al técnico Guus Hiddink. | Fuente: AFP

Diego Armando Maradona vivirá por siempre dentro de los amantes del mundo. Su cuerpo ya no se encuentra entre nosotros, aunque los millones de hinchas que lo han seguido durante su carrera profesional tienen motivos para sacar un sonrisa al recordarlo en el campo de juego.

Uno de los que siempre mostró una predilección por Diego Maradona fue Guus Hiddink, quien fue director técnico de Jefferson Farfán en el PSV Eindhoven. Justamente, el DT reveló este jueves, en declaraciones que rescata Sport, una curiosa anécdota que tuvo con el popular 'Pelusa' en Argentina.

"Cuando dirigía a Australia, ibamos a jugar ante Uruguay y yo no quería ir a Montevideo. Nos establecimos en Buenos Aires y tomando un café alguien se me acerca con un telefono. Pensé que era de un programa de radio o algo, pero me persuadió", contó en un primer momento Hiddink sobre el momento con Maradona.

El momento de Hiddink con Diego Maradona

Luego, dio más detalles del hecho. "Cuando escuché que era Diego, la verdad que pensé que me estaban engañando. Resultó ser real", fue lo que añadió el también ex estratega de la Selección de Países Bajos.

Asimismo, contó que Diego Maradona lo invitó a asistir a un Clásico entre Boca y River Plate en La Bombonera. "Él tenía su propio palco y cuando salió a mirar por la baranda la gente empezó a llorar. Hubo una tremenda ovación. Era como si Dios estuviera mirando hacia abajo", sostuvo.

