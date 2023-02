Diego Armando Maradona fue hospitalizado el último lunes en una clínica de La Plata. | Fuente: AFP | Fotógrafo: DEMIAN ALDAY ESTEVEZ

No son buenas noticias. Pese a que tenía ganas de irse a casa tras ser internado en una clínica en La Plata por un cuadro de anemia y deshidratación, Diego Maradona tendría que quedarse más tiempo en observación tras encontrarle "un hematoma subdural en la cabeza" y tiene que ser intervenido quirúrgicamente.

El panorama era otro en la mañana. "Está mucho mejor que ayer, con muchas ganas de irse, quisiera que se quede un día más. Está anémico, un poco deshidratado, hay que corregirle esto y ver que siga mejorando", afirmó este martes a la prensa su médico Leopoldo Luque, en la puerta de la clínica Ipensa de la ciudad de La Plata, 60 km al sur de Buenos Aires.

Pero con el transcurrir de las horas todo cambio. Cerca de las 4:20 p.m. (2:00 p.m. en Perú) se informó que a Diego Maradona le realizaron una tomografía y descubrieron que tenía un hematoma subdural -producto de un golpe- en la cabeza y los médicos decidieron realizarse una cirugía con urgencia. En las próximas horas será trasladado a Clínica Olivos a las 8:00 p.m. (6:00 p.m. en Perú) para ser intervenido, indicó TyC Sports.

El médico del exfutbolista argentino indicó que "Diego está lúcido, está de acuerdo con la intervención, se lo expliqué. Está muy tranquilo. Es una cirugía de rutina. La mayoría de los pacientes que tienen esta hematoma son añosos. El panorama no cambió. Diego sigue igual. Sigue con la misma condición clínica, con una causa más concreta. Era lo que me pedían ustedes y no podía ofrecerles porque no tenía nada concreto. Los hematomas subdurales son imperceptibles".

¿Qué es un hematoma subdural? El hematoma subdural es una acumulación de sangre -o en algunos casos de otros líquidos- en la zona que está entre el cráneo y el cerebro.

