Diego Maradona enfrentará a Boca Juniors en la última fecha de la Superliga Argentina. | Fuente: Prensa Gimnasia y Esgrima La Plata

Diego Maradona irá en busca de salvar la categoría con Gimnasia y Esgrima La Plata cuando choque con Boca Juniors en la última jornada de la Superliga Argentina. Sin embargo, en la previa de este compromiso, el estratega del 'Lobo' arremetió duramente contra su mandamás Jorge Amor Ameal y se refirió al hecho de que no le hará un reconocimiento.

"Lo único que les pido a los de Boca Juniors es que no ensucien más la cancha porque tengo nietos y sobrinos que quieren ir. A Ameal no lo conozco de ningún lado, no sé si ordeñaba vacas o vendía leche. Dice que no me van a dar ninguna plaqueta pero, ¿quién se la pidió? ¿Saben dónde se la puede meter?", dijo en conferencia de prensa.

Al igual que Gimnasia y Esgrima La Plata, Boca Juniors también se jugará algo muy importante en este cotejo: la posibilidad de campeonar la Superliga Argentina. Si es que River Plate no logra derrotar a Atlético Tucumán, los dirigidos por Miguel Ángel Russo serían declarados como los ganadores del certamen en caso superen al plantel de Diego Maradona en el marcador.

