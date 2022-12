En aquel partido, Argentina eliminó a Inglaterra del Mundial. | Fuente: AFP

Diego Maradona, que murió el miércoles a los 60 años, poseía "grandeza, pero no deportividad", afirmó el exarquero de Inglaterra Peter Shilton, que fue víctima del famoso gol de la "mano de Dios" en los cuartos de final del Mundial de 1986.

Shilton, de 71 años, aseguró al diario Daily Mail que le disgustaba que la leyenda del fútbol argentino nunca se hubiera disculpado por el primero de sus dos goles en la victoria por 2-1 en México.

Maradona, a quien Shilton describió como "el mejor jugador al que me he enfrentado", marcó dos veces más en la victoria de semifinales contra Bélgica y levantó la Copa del Mundo después de que Argentina derrotara a Alemania Occidental en la final.

"Lo que no me gusta es que nunca se disculpó", dijo Shilton. "En ningún momento dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón", añadió.

"En su lugar, usó su frase de 'la mano de Dios'" y "eso no estuvo bien", afirmó. "Parece que tenía grandeza, pero desgraciadamente no deportividad".

Seleccionado en 125 ocasiones, Shilton, que ganó la Copa de Europa dos veces con el Nottingham Forest, añadió: "Mi vida ha estado ligada durante mucho tiempo a la de Diego Maradona, y no de la manera que me hubiera gustado".

"Pero me entristece oír que murió tan joven", aseguró. "Fue sin ninguna duda el mejor jugador al que me he enfrentado y mis pensamientos están con su familia".

Un talento especial

Shilton afirma que el equipo de Inglaterra todavía estaba noqueado por la "trampa" de Maradona cuando el astro argentino marcó su sublime segundo gol: "Fue un gran gol, pero no teníamos dudas, sin el primer gol no habría marcado el segundo".

Shilton, que llegó a las semifinales del Mundial de 1990, donde Inglaterra perdió ante Alemania en los penales, aseguró también haber tenido en varias ocasiones la oportunidad de aparecer junto a Maradona.

"Mi posición fue siempre la misma, que lo haría con agrado si pensara que él iba a pedir disculpas", dijo. De ser así, "le habría estrechado la mano. Pero nunca me dieron ninguna indicación de que eso fuera a suceder".

"Una vez me pidieron que fuera a un programa de televisión con él en Argentina. Pero de nuevo no me pareció bien", relata. "Sentí que todo iba a ser un truco, así que me mantuve alejado y creo que tomé la decisión correcta".

El ex portero inglés dice esperar que el notorio gol no eclipse la asombrosa habilidad de argentino: "Espero que no manche el legado de Maradona".

"Como dije, fue un gran jugador (...) ahí arriba con gente como Pelé", subrayó. "Tenía un talento especial y es difícil creer que haya fallecido con sólo 60 años".

