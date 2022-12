El entrenadro regresa a Gimnasia y Esgrima La Plata. | Fuente: AFP

Diego Maradona regresó a la conducción técnica de Gimnasia y Esgrima La Plata apenas 48 horas después de haber anunciado su renuncia por no haber llegado a la unidad en la conducción del club platense.

"Me da mucha felicidad poder decir que sigo siendo el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Quiero agradecerle a los hinchas del 'Lobo', y a los jugadores, porque entre todos nosotros conseguimos finalmente la unidad política del club", escribió Maradona en su cuenta de Instagram. "Yo espero que cumplan con los refuerzos que me prometieron. Gracias por sus mensajes, por el apoyo, por la movilización de ayer, con 50 grados de calor, y al nenito que me pidió 'Diez, volvé'. Vamos 'Lobo', aguante Gimnasia", concluyó el técnico en su comunicado.

"Diego tomó la decisión de seguir en Gimnasia y retomar el trabajo que tan exitosamente había tomado", dijo su representante, Cristian Bragarnik a Fox Sports. "El mensaje de Diego fue muy claro y en el comunicado fue muy claro. Obvio que cuando hay intereses políticos, se puede interpretar. El es agradecido a (Gabriel) Pellegrino (actual presidente), quien lo trajo al fútbol argentino", explicó.

La decisión de Maradona cambió durante este jueves luego que los dos candidatos a las elecciones presidenciales del próximo sábado, Salvador Robustelli (Convergencia Gimnasista) y Mariano Cowen (Gimnasia Grande) aceptaran un gobierno de unidad que incluía a Gabriel Pellegrino.

"Al haberse dados todas las circunstancias que él pidió, va a continuar. está conmovido con el cariño tanto de la gente como del plantel y eso fue fundamental para él y volver a insistir en esto", agregó el asesor legal de Maradona, Matías Morla.

Maradona ha dirigido a Gimnasia durante ocho partidos. Ganó tres y perdió cinco. El equipo está amenazado por el descenso. Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá este domingo al Arsenal de Sarandí en partido de la decimocuarta jornada de la Superliga argentina. (Con información de EFE)

