Denilson consideró que su compatriota Neymar “era muy feliz” en España. | Fuente: EFE

El brasileño Denilson de Oliveira, nuevo embajador de LaLiga Santander, reconoció que echa de menos no ver ahora a su compatriota Neymar en la competición española y no descartó que eso pueda suceder en el futuro.

"Sí, le echo de menos, porque aquí Neymar era feliz. Estaba jugando en un pedazo de equipo con buenísimos jugadores a su lado. Pero uno toma una decisión y quiénes somos nosotros para decir que no. Tenía ganas de triunfar en otro lugar. Yo he tenido también la oportunidad de jugar en el fútbol francés y no es lo mismo jugar en Francia que en España", expresó.

"Aquí la calidad es impresionante. Allí prima más la fuerza física. Ha sido una película muy larga con Neymar, si venía o no venía. A ver qué pasa en diciembre cuando tenga la posibilidad de salir nuevamente", completó.

En cuanto a la emoción de su compatriota Vinicius, jugador del Real Madrid, tras marcar ante el Osasuna, opinó: "Viví algo parecido a lo suyo porque llegué con 19 años, era un chaval (joven) que sale de un país que tiene un fútbol muy distinto".

"Cuando llegó jugó muy bien dos o tres meses y ahora creo que le ha bajado un poco la presión y empieza a adaptarse al fútbol. La gente exige mucho, pero es muy joven. Un poco de paciencia con él y con Rodrygo, son muy jóvenes y van a triunfar los dos en España", añadió.

Denilson fue estrella del Real Betis y campeón del mundo con su Selección en 2002. | Fuente: Wikipedia

Uno y otro podrían estar presentes en el derbi ante el Atlético de Madrid de la próxima jornada: "Es muy pronto todavía, acaba de empezar LaLiga. Los equipos están todavía adaptándose a lo que puede pasar en esta liga".

"El Atlético lleva años jugando bien, es un equipo muy intenso porque Simeone como jugador era así y ahora como entrenador hace lo mismo. El equipo tiene su cara, su manera de jugar. El Real Madrid tampoco está viviendo su mejor momento pero es el Real Madrid, hay que tenerle mucho respeto. No sé qué puede pasar", señaló.

Asimismo, destacó la figura en el Betis de Joaquín Sánchez: "Le veo muy feliz y es una alegría muy grande. Imagino que él tiene que estar muy contento porque es muy difícil para un jugador estar tanto tiempo al nivel altísimo al que está él".

"Desde Brasil sigo a mi Betis y es el más importante que el equipo tiene hoy. Y sigue jugando bien. Se encuentra en un nivel físico muy bueno y la calidad se le sale", finalizó ante los medios de comunicación. (EFE)

