Dani Alves apostó la Torre Eiffel a que Neymar continuará en PSG. | Fuente: AFP

Apuesta por él. Luego de que Thomas Tuchel, técnico del PSG, pusiera en duda la continuidad de Neymar en el equipo parisino y dejara enterver una supuesta indisciplina, Dani Alves salió en defensa de su compatriota y rechazó toda especulación.

"¿Jugarme una cena por Neymar? Eso es poco. ¿Nos jugamos la Torre Eiffel? Creo que va a seguir en PSG", afirmó Alves en una entrevista a ESPN.

En tanto a las críticas que viene recibiendo 'Ney', Dani Alves afirmó que se trata de un proceso: "Neymar está en una transición, ya que los resultados no están saliendo. Es muy maniático y quiere que el resultado esté, es obvio", sostuvo el también defensa de PSG.

Asimismo, opinó de los comentarios que ponen a Neymar vestido de blanco: "Si a mí me llama el Real Madrid le digo que no y si me llama para preguntarme por Neymar también le digo que no. El Madrid llama a mucha gente, no me sorprendería nada", agregó Alves.

"Pienso que es muy complicado que él vuelva al Barcelona. Creo que la gente en el Barça no reconocería que lo necesita. Ese es el problema, que con ego no se puede ir a ningún lado", indicó en referencia de un posible retorno del delantero brasilero al 'azulgrana'.

En los últimos días Tuchel ha declarado que no sería una dificultad que Neymar no continúe en PSG, todo parece indicar que el crack brasilero estaría cómodo quedándose en Francia.

